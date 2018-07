Tennis, al Ct Casalboni partita la tappa giovanile Next Gen. Trofeo del Gelso: finale sabato Canini-Serafini

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:35 - 21 Luglio 2018

Parte oggi la tappa del Ct Casalboni di Santarcangelo del circuito giovanile d’Elite Next Gen Under 12-14. Vediamo le teste di serie dei quattro tabelloni in programma.

Nell’Under 12 maschile n.1 Rafael Capacci, n.2 Alessandro Sartori, n.3 Jacopo Martinelli, n.4 Jacopo Antonelli.

Nell’Under 14 n.1 Christian Capacci, n.2 Pietro Matteini. Nell’Under 12 femminile guida le fila Sveva Azzurra Pansica, nell’Under 14 femminile n.1 Giulia Corradini, n.2 Evelyn Amati, portacolori proprio del Ct Casalboni.IGEA MARINA Non male come finale quella che andrà in scena oggi alle 18 nel torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo del Gelso (500 euro di montepremi). Di fronte il beniamino di casa, Alessandro Canini (n.2), che in semifinale ha vinto un duro match contro il bolognese della Virtus Marco Sorace Biagini, contro una delle più belle promesse del tennis italiano, il riccionese Marcello Serafini (n.4) che in semifinale ha sovvertito il pronostico battendo il n.1 del seeding, il longianese Marco Giangrandi. Semifinali: Serafini (2.5)-Marco Giangrandi (2.4, n.1) 6-2, 6-3, Canini (2.4)-Marco Sorace Biagini (2.5, n.3) 3-6, 6-1, 6-4. Prosegue anche il torneo giovanile. Under 14 maschile, semifinali: Pietro Matteini (n.1)-Tommaso Picciafuochi 6-0, 6-3, Pietro Vagnini (n.2)-Marco Chiarello (n.3) 6-2, 6-2. Under 14 femminile, semifinale: Maria Stella Musarra (n.2)-Matilde Morri 6-0, 6-0. Under 16 maschile, semifinale: Matteo Shafer-Alexander Tebaldi 6-3, 3-6, 10-2.