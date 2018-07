Posti estivi di Polizia, da venerdì pienamente operativi quelli di Riccione e Bellaria

Attualità

Riccione

14:08 - 21 Luglio 2018

Sono pienamente operativi dalla mattinata del 20 luglio i posti estivi di Polizia di Riccione e Bellaria-Igea Marina.

La Questura di Rimini, per gestire al meglio il controllo del territorio nella parte centrale della stagione estiva, quella con l’afflusso di turisti più consistente, ha predisposto un piano di impiego di uomini e mezzi pressi i due Posti di Polizia in grado di garantire una copertura del territorio sulle 24 ore in entrambi i comuni rivieraschi.-

In particolare a Riccione l’Ufficio di Polizia, che potrà contare oltre che sulla sede presso il comando Polizia Municipale - via Empoli tel. 0541/699472 o 649473 - anche sul punto di appoggio presso Piazzale Roma - divenuto ormai punto di riferimento per cittadini e turisti - è stato dotato di un organico di 21 Agenti, che garantiranno un servizio di controllo del territorio con due volanti per turno, un servizio di ricezione denunce presso l’Ufficio di piazzale Roma dalle ore 8,00 alle 02,00, una copertura con agenti di Polizia di tutti i numerosi eventi e manifestazioni in programma nel periodo a Riccione, Misano e Cattolica, un servizio quotidiano di pattuglie che verranno effettuate in sella alle bike con i colori della Polizia di Stato, soprattutto nelle zone ad alta concentrazione turistica - lungomare ed aree pedonali - servizi di contrasto all’abusivismo commerciale nonché servizi di Polizia Giudiziaria finalizzati al contrasto ed alla repressione dei reati predatori quali furti, scippi, rapine nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti.-

Anche a Bellaria-Igea Marina il dispositivo della Polizia di stato è pienamente operativo; l’Ufficio ubicato in Piazza Falcone e Borsellino - tel. 0541/330654 - potrà contare su un organico di 11 unità fra Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti di Polizia; il controllo del territorio è assicurato da una volante e da pattuglie che, a piedi ed in sella alle bike in colori Polizia, vigileranno sulle aree pedonali e ad alta concentrazione di turisti; anche i numerosi eventi e manifestazioni del periodo vedranno la presenza costante delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.-