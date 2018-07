Anche domenica in festa al Borgo San Giovanni di Rimini tra buon cibo, giochi e spettacoli

Eventi

Rimini

| 13:12 - 21 Luglio 2018

Si parte con la cultura dalle ore 17.00 ‘Arte e storia nel borgo San Giovanni’ Passeggiata culturale alla scoperta dei monumenti e della storia del Borgo dall’epoca romana all’Ottocento A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte (Discover Rimini) collaboratrice dei Musei Comunali di Rimini dal 1997 per la catalogazione del patrimonio e la didattica. Studiosa di arte locale, ha ideato percorsi di valorizzazione delle opere d’arte conservate al Museo della Città di Rimini e di monumenti cittadini. Tra questi Arte e fede nelle chiese riminesi, in collaborazione con la Diocesi di Rimini e Impara l’arte, corso di aggiornamento per insegnanti giunto alla XV edizione. Ha curato mostre e ha pubblicato numerosi contributi sull’arte riminese in monografie, riviste specializzate e quotidiani.

Alle ore 19.00 Presentazione libro Panozzo editore ‘Mangiare in riviera istruzioni per l’uso’ di Veronica Frison (Taverna I Tre Mori). Non una guida ufficiale, ma un quaderno di appunti; un invito, rivolto a turisti e a residenti, lungo i percorsi nostrani del gusto per riscoprire, spesso scoprire per la prima volta, i tesori sotto casa da Rimini a Riccione, da Cesena a Cesenatico, passando per Santarcangelo di Romagna.

Ristoranti, pizzerie, piadinerie, caffè, laboratori, luoghi del mangiare dove fare colazione, una cena romantica, una pausa pranzo all'insegna della Romagna, bere un aperitivo, fare una fotografia o una piccola gita, raccontati con uno stile diretto e intuitivo che caratterizza Veronica Frison e che fa di questa guida un utile strumento di servizio da portarsi sempre con sé.

Sempre dalle ore 19.00 – come sabato - Allenamento Funzionale all’aperto con dayON fit studio (Arco) e la musica Radio Icaro - La Radio nel salotto del Borgo.

Alle ore 20.15 Fuego Latino "il lato caliente della danza" by InDanza Show Academy (Arco) danza con musica. Un viaggio attraverso le varie forme di danza e... non solo, che saprà coinvolgere e affascinare il pubblico presente!

La grande musica inizia alle ore 21.30 Enrico Farnedi Live Music (Palco Tripoli)

Trombettista, arrangiatore, cantante ed eroe dell’ukulele, Enrico Farnedi è noto ai più per essere dal ’97 trombettista e voce della swing band The Good Fellas. La sua carriera di trombettista e polistrumentista lo ha visto collaborare, fra gli altri, con Vinicio Capossela, Quintorigo, Cesare Cremonini, Françoise Hardy, Sacri Cuori, Cochi & Renato.

Sempre alle ore 21.30 Lovesick Duo Live Music (Palco Arco)

Per gli appassionati del rock 'n'roll delle radici, dell’Honky Tonk, del Mississippi delta blues, country e bluegrass, ecco i “Lovesick Duo”. Paolo Roberto Pianezza; voce, chitarra e resofonica e Francesca Alinovi contrabbasso e voce. Il primo album esce nel maggio 2015 e si chiama come loro, ovvero Lovesick Duo. È una raccolta di cover e l’anello di congiunzione con il loro recente passato. Con l’album “The New Orleans Session” – registrato nel maggio 2016 durante un viaggio che i Lovesick Duo hanno fatto insieme a New Orleans e uscito nel giugno dello stesso anno – il duo cerca di fare un ulteriore sforzo: proporre alcune canzoni nella nostra lingua.