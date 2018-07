Cartoon Club Rimini, assegnati il premio "Fossati" e "Fede a strisce", sabato sera la consegna al Fulgor

Eventi

Rimini

21 Luglio 2018

Sono Alberto Beccattini, autore di Dan Barry. Sensualità della perfezione (Anafi), e Marco Rocchi ed Edoardo Natalini, autore e disegnatore di San Domenico. Domenico di Guzmàn (Kleiner Flug) i vincitori rispettivamente del XXII Premio Franco Fossati e del XIII Premio Fede a strisce “Roberto Ramberti”, unici nel loro genere in Italia. Sabato sera alle 21 al cinema Fulgor di Rimini, nell’ambito della 34a edizione del Festival internazionale Cartoon Club, si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti.

Il Premio Franco Fossati, intitolato alla memoria dell’autorevole storico e critico del fumetto prematuramente scomparso nel 1996, è dedicato a testi italiani di storia, critica e saggistica sul fumetto. L'opera di Beccattini è una monografia in parte antologica su materiale inedito di Dan Barry, leggendario disegnatore di Flash Gordon, di Tarzan, di Indiana Jones e vari altri personaggi, “corredata di una consistente introduzione critico-informativa, scritta con eleganza stilistica – si legge nelle motivazioni del Premio - e capace di sviscerare il nucleo specifico del disegnatore”.

Istituito nel 1997 da Cartoon Club in collaborazione con la Fondazione Fossati, associazione nata con l’obiettivo di diffondere l’opera di Franco Fossati e di promuovere ogni tipo di attività culturale legata al mondo del fumetto, il Premio vanta una giuria composta da noti critici ed esperti del settore e si fregia della collaborazione dell’A.N.A.F.I., dell’Anonima Fumetti e del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”.

Il Premio Fede a strisce viene invece assegnato alle opere che meglio hanno saputo comunicare attraverso il fumetto i valori religiosi. La giuria è composta di critici, autori, giornalisti e operatori del settore. “Un’introduzione semplice, chiara, accattivante e adatta a tutte le età al carisma di San Domenico di Guzmàn, fondatore dell’ordine dei Domenicani – recita la motivazione del Premio -. I testi di Marco Rocchi individuano un percorso che accompagna il lettore lungo la vita di San Domenico, senza cadere nel didascalico o nell’agiografico fine a se stesso, ma sempre un tocco leggero ben supportato dai disegni di Edoardo Natalini, capaci di dare vita e corposità al mondo di Domenico. Il tratto, solo apparentemente infantile, è perfetto per avvicinare i più piccoli, ed al tempo stesso incuriosire gli adulti”.

Per il Premio Fossati, Menzioni speciali della giuria a Stefano Cristante, Andrea Pazienza e l’arte del fuggiasco (Mimesis edizioni), “studio denso, compatto, conseguenza di un approccio molto sentito ed espresso dall’autore con lucidità di critico – ma filtrata attraverso i trasporti di un atteggiamento sentimentale – su un autore precocemente scomparso ma diventato un mito che non cessa di essere celebrato”; e a Santo Alligo e Sergio Pignatone, Enrique Breccia. Oltre (Little Nemo), “saggio di inconsueta struttura, concepito come estesa antologia delle opere di un maestro mondiale del fumetto, contrappuntata sia da un approfondimento biografico e critico, sia come ampia intervista all’autore, e capaci di focalizzare ciò che, in metafora, si può definire come l’ampia gamma dei suoi strumenti espressivi”.

Per il Premio Fede a strisce, Segnalazioni per Corbeyran ed Etienne Le Roux, La Grande Guerra. 14-18: La Somme (Mondadori Comics): “Nell’inferno della Prima Guerra Mondiale la fiammella della fede a volte pare vacillare e sul punto di estinguersi, ma sempre qualcosa le dà nuova forza. Potrebbe sembrare che in questa storia tragica di guerra e di stragi insensate l’elemento religioso sia assente o al massimo marginale, ma una lettura attenta rivela come solo in virtù della fede – presente o apparentemente assente – alcuni dei personaggi ben tratteggiati dagli autori riescano a dare un senso al momento che stanno vivendo. E non è questo forse il messaggio basilare della fede in Dio? Riconoscere il senso profondo del mondo in cui ogni persona è chiamata a vivere?”; Dominique Bar, Gaetan Evrard, Cristiani perseguitati. Il martirio per la croce oggi (Signs Publishing): “La società moderna è finalmente arrivata a riconoscere la libertà religiosa come diritto inalienabile dell’essere umano. Ciononostante nel mondo milioni di persone sono perseguitate a causa della loro fede. E tra loro anche i cristiani. Il volume di Dominique Bar e Gaetan Evrard offre un percorso più documentaristico che avventuroso, che raccoglie una nutrita serie di testimonianze in grado di offrire al lettore i dati da cui far partire una riflessione. E riflettere conoscendo la realtà dei fatti è sempre positivo”.