Tra Valmarecchia e Valconca torna il cinema all'aperto della Vela Illuminata, a Rimini c'è Cinepicnic

Eventi

Valconca

| 12:46 - 21 Luglio 2018

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub, è pronta ad innalzarsi anche nell’estate 2018 nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

L’inizio è nel segno del cinema classico con la versione restaurata di Colazione da Tiffany di Blake Edwars con l’iconica Audrey Hepburn, da ammirare in tutto il suo fascino sul grande schermo montato nel Chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire a Rimini martedì 24 luglio.

Si prosegue mercoledì 25 luglio a Saludecio (piazza Santo Amato Ronconi) nel segno del musical grazie a La La Land, il brillante omaggio ad uno dei generi più popolari del cinema, firmato da Damian Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling, film consacrato da sei Premi Oscar.

Domenica 29 luglio la rassegna si sposta a San Vito presso il Circolo ACLI in via Vecchia Emilia 219 (presso la Parrocchia di San Vito) per una serata articolata tra corti d’animazione in apertura e a seguire i documentari realizzati dai giovani partecipanti al Corso di documentario e cinema sperimentale di Parma.

Lunedì 30 luglio la Vela è in piazza Europa a Villa Verucchio per il film Rara – una strana famiglia di Pepa San Martin, dedicato alle problematiche di un’adolescente alle prese con diatribe familiari tra i genitori separati, protagonisti di nuove storie affettive.

Martedì 31 luglio appuntamento a Mondaino (piazza Maggiore) per il film Al di là delle montagne di JIa Zangke, uno degli autori cinesi più interessanti delle ultime generazioni di cineasti.

Per mercoledì 1 agosto ci si sposta a Casteldelci in piazza San Nicolò per l’eccellente film d’animazione di Claude Barras La mia vita da zucchina, dedicato alla vita di un bambino con un dolorosa storia alle spalle che ricostruisce la sua esistenza in una casa famiglia.

Venerdì 3 agosto la Vela fa tappa a Montegridolfo (piazza Matteotti) con la commedia tedesca campione d’incassi The most beautiful day di Florian David Fitz, il viaggio di una vita per due giovani afflitti dalla malattia intenzionati a vivere un’esperienza indimenticabile.

Sabato 4 agosto si torna in Valmarecchia, a Secchiano (Giardino Palazzo Cappelli) per una serata dedicata alla famiglia grazie a La bella e la bestia di Bill Condon, la sontuosa versione con attori della celebre fiaba, già oggetto di attenzioni della Disney con il celebre lungometraggio animato.

Domenica 5 agosto nuova serata in Valconca a San Clemente (piazza Mazzini) con In viaggio con Jaqueline di Mohamed Hamidi, l’odissea di un contadino algerino in viaggio per la Francia con la sua inseparabile mucca, per partecipare ad un’importante fiera agricola.

Martedì 7 agosto serata a Perticara (via Oriani) con Gifted – il dono del talento di Marc Webb, il racconto di una bimba prodigio, bravissima con i numeri e al centro di battaglie tra familiari per definire il suo futuro.

Secondo omaggio ad Audrey Hepburn mercoledì 8 agosto nel chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire a Rimini con la proiezione di Sabrina di Billy Wilder, dove Audrey è affiancata da Humphrey Bogart e William Holden.

Nuova serata a Saludecio giovedì 9 agosto, questa volta nel Parco dei Profumi con una selezione di cortometraggi animati da Cartoon Club, in collaborazione con Circolo ACLI “Ali di farfalla”

Venerdì 10 agosto la Vela è a Poggio Torriana nel Giardino delle Pietre Recuperate (località Torriana) per Gli asteroidi, esordio alla regia di Germano Maccioni, storia di tre ragazzi di periferia con le esistenze segnate da drammi e scelte sbagliate.

Per gli appuntamenti di Cinepicnic, nel Parco Marecchia di Rimini (ingresso dal parcheggio in via Laurana) si parte sabato 11 agosto con proiezione del divertente cartone animato Dreamworks Baby Boss di Tom McGrath, seguito domenica 12 agosto da Il diritto di contare di Theodore Melfi, la storia di tre matematiche afroamericane impegnate alla Nasa tra calcoli per i viaggi nello spazio e gli atteggiamenti razzisti da parte dei bianchi. Per lunedì 13 agosto è in programma Parigi a piedi nudi di Abel e Gordon, storia buffa e romantica all’ombra della Torre Eiffel mentre martedì 14 agosto il film in cartellone è Sing Street di John Carney, ovvero come costruire una band musicale a Dublino negli anni ’80, anche se il mondo sembra essere contro di te. Gran finale mercoledì 15 agosto con il film d’animazione Alla ricerca di Dory prodotto dalla Pixar, il sequel di Alla ricerca di Nemo

Apertura area “food and drink” (a sostegno dell’iniziativa) dalle ore 19 e alle ore 21.15 inizio proiezioni ad ingresso gratuito.