A San Patrignano la cena stellata firmata dallo chef Carlo Cracco. INTERVISTA

| 10:41 - 21 Luglio 2018

Dall’antipasto al dolce a San Patrignano il gusto è quello della solidarietà. Dopo Rosanna Marziale e Roberto Rinaldini, Alessandro Borghese e Cristiano Tomei, a curare la terza charity dinner per la rassegna “Gusta, ama, dona” in favore di San Patrignano è stato lo Chef Carlo Cracco che per l’esclusivo menù non ha trascurato i suoi cavalli di battaglia, tra cui il suo famoso tuorlo d’uovo.

Sotto la guida del prestigioso chef stellato, i ragazzi della Comunità hanno realizzato un menù esclusivo per 1600 persone, tra ospiti e ragazzi in percorso. Un’esperienza formativa indimenticabile per questi ultimi, in particolare per quelli impegnati nella cucina e che studiano scuola alberghiera. E per il dolce chef Cracco ha deciso di affidare il compito al giovane pastry chef riccionese Francesco Tommasini che ha realizzato il dessert per la serata: “Un’emozione fortissima per me, è stata una serata speciale per tutti noi. Il mio dolce? Ispirato ai valori della comunità”, un dolce-salato, una sorta di chees cake alla vaniglia e crema di arachidi su una base di biscotti al limone. Una degna chiusura per un menù esclusivo che comprendeva un impeccabile risotto con zucchine, curcuma e uova di trota - che lo chef Cracco ha personalmente mantecato -e una reale di vitello, salsa alla pesca e rosmarino e melanzana al forno.

Grazie all’acquisto della cena, gli ospiti hanno donato l’equivalente dei pasti settimanali per uno dei ragazzi.

In audio l’ntervista a chef Carlo Cracco