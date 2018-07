Paga online una casa per le vacanze a Riccione, all'arrivo trova un campo nomadi

Cronaca

Riccione

| 09:37 - 21 Luglio 2018

Ha pagato 1.200 euro per trascorrere una settimana di vacanze a Riccione ma, una volta arrivato all’indirizzo dell’appartamento affittato, si è trovato in un campo nomadi. A incappare nella truffa un trentenne carpigiano che, ha denunciato il fattaccio ai Carabinieri. I Militari sono risaliti al presunto inserzionista, un romano di cinquant’anni che si era fatto accreditare il denaro su una PostePay, e lo hanno denunciato alla Procura di Bologna per frode informatica. Il trentenne non ha comunque rinunciato alla vacanza: ha affittato un’altra casa e si è goduto le meritate ferie.