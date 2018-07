FOTO: urta un'auto, finisce nella ciclabile e si schianta contro un albero. Due feriti

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 09:19 - 21 Luglio 2018

Incidente stradale sabato mattina, poco dopo le 8, a San Giovanni in Marignano: il sinistro è avvenuto in località Santa Maria Pietra Fitta. Secondo una prima ricostruzione, una moto che stava viaggiando sulla statale da Tavullia verso San Giovanni ha superato un’auto, il cui conducente, forse a causa dell’improvviso incedere il mezzo, ha perso il controllo della guida. La vettura è prima finita in un fosso poi ha impattato con un’altra auto ed è finita nella siepe che costeggia la strada contro un albero. L’uomo alla guida è rimasto miracolosamente illeso, nonostante il rocambolesco incidente, nel quale, tuttavia, sono rimaste ferite due persone, un giovane e un uomo sulla cinquantina, soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze. Sul posto per i rilievi la polizia municipale. Foto Ballante.