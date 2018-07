Resta in rianimazione il bimbo di tre anni travolto da un'auto a Rimini

Cronaca

Rimini

| 08:51 - 21 Luglio 2018

Resta ricoverato nel reparto di rianimazione del 'Bufalini' di Cesena il bambino di 3 anni travolto da un’auto la mattina di giovedì 19 luglio in via Bastioni Settentrionali, all'incrocio con il Ponte Tiberio a Rimini. Il piccolo, secondo quanto comunicato dall'azienda sanitaria, rimane in prognosi riservata. L’investimento gli ha provocato lesioni in varie parti del corpo. Fondamentali saranno le prossime 24 ore. Stando a una prima ricostruzione, il piccolo stava camminando vicino al padre che spingeva un passeggino sulle strisce, quando dal Ponte Tiberio ha svoltato a sinistra un’auto con al volante un portatore di handicap, un 40enne di Venezia. L’uomo si sarebbe fermato, vedendo il padre attraversare, ma non avrebbe poi notato il piccolo e sarebbe quindi ripartito mettendolo sotto con l’auto.