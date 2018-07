Travolto da un’auto mentre va in bici, muore ex albergatore dopo giorni di agonia

Cronaca

Riccione

| 08:11 - 21 Luglio 2018

Non ce l'ha fatta il 69enne, Renato Semprini, ricoverato da oltre due settimane all'ospedale 'Bufalini' di Cesena: l'uomo, ex albergatore, è purtroppo deceduto a causa delle gravi ferite riportate in seguito a un incidente stradale di cui era rimasto vittima. Venti giorni fa, infatti, Semprini stava percorrendo via Montescudo in zona Primo Maggio a Rimini, in sella alla sua bici quando era stato improvvisamente travolto da un'automobile guidata da un 69enne di Monte Grimano. Sul posto erano giunti i sanitari del 118 che avevano trasportato in elisoccorso l'uomo in codice rosso all'ospedale di Cesena: qui, dopo oltre due settimane di agonia, è purtroppo deceduto, lasciando nel dolore la moglie, due figli e i tanti amici.