Rimini, rapina in tabaccheria all’orario di chiusura: portati via incasso e gratta e vinci

Cronaca

Rimini

| 20:03 - 20 Luglio 2018

Rapina in tabaccheria all’orario di chiusura. E’ accaduto questa sera, venerdì 20 luglio, in un esercizio commerciale di viale Tripoli a Rimini: due uomini, poco prima delle 19, sono entrati a volto semicoperto e armati di pistola. I due rapinatori si sono diretti spediti alla cassa e hanno chiesto al titolare di consegnare i soldi. Non soddisfatti, si sono appropriati di tutti i gratta e vinci. I due sono quindi fuggiti facendo perdere le loro tracce. I titolari hanno subito lanciato l’allarme e sulle tracce dei rapinatori si sono messi i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Rimini, che ora indagano sull’accaduto.