Rimini, dal bagno 15 al bagno 50 'Un Mare Di Vino': tutti a riva per il brindisi di mezza estate

Eventi

Rimini

| 18:28 - 20 Luglio 2018

Il 26 Luglio, nel “salotto buono” di Marina Centro, dal bagno 15 al bagno 50, lungo 3 km di riva torna “Un Mare di Vino”, l’evento dedicato alle tipicità enogastronomiche e ai vini nobili dell’enologia riminese e non solo.



Dal tramonto al fioccare delle stelle e al sorgere della prima luna ritorna la nottata più gustosa e magica della riviera, la notte in cui degustare a riva un territorio intero. Passeggiando - calice alla mano e piedi nell’acqua - di DOC in DOC tra le eccellenze enogastronomiche del territorio riminese, note di jazz o altri ritmi ancestrali oltre 30 cantine del riminese e della Romagna si danno appuntamento dalle 20 alle 24 a pochi metri dal mare per offrire ai propri ospiti ed estimatori lo spettacolo unico di due eccellenze che s’incontrano: la spiaggia e l’entroterra, il vino e il mare.



Questo vero e proprio miracolo che si ripete ogni anno ormai da 4 anni è reso possibile innanzitutto grazie alla creatività e alla perseveranza di due consorzi che rappresentano lo yin e lo yang, infondo, dell’anima del territorio riminese e dunque anche la sua sintesi ed equilibrio: l’ospitalità balneare con il consorzio Spiaggia Rimini Network (oltre 200 operatori tra Bagnini e ristoratori a un passo dal mare) e il consorzio Strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini con oltre 150 soci sostenitori tra vitivinicoltori, produttori agricoli, ristoranti e città e borghi dell’entroterra. Ed è proprio dall’incontro e dalla voglia di rilanciare la riminesità dove la riminesità è più tipica (sia nel gusto che nella cultura dell’ospitalità) che nasce - come concept - l’evento “Un Mare di Vino”, non solo una serata di musica e buon vino, ma l’equilibrio potente su contenuti di assoluta qualità capace di mostrare tutto il potenziale d’attrazione di un territorio unito e coeso.



Accompagnati da una via lattea fatta di 3 km di lucine accese a riva e sotto una leggera brezza calda e vespertina basterà inseguire il bagliore tenue di una candela e lasciarsi trasportare dai profumi e dagli assaggi per poter assaporare Rimini dove Rimini è più tipica. Come sempre si potranno degustare - in diverse postazioni - tutte le tipologie dei migliori vini del territorio presentati direttamente dai produttori e vitivinicoltori, ma quest’anno con una novità: verrà allestito uno stand dedicato interamente al Consorzio Vini Romagna che raccoglierà il meglio della vitivinicoltura romagnola e non solo riminese.

Oltre all’ingresso dei vini romagnoli nella kermesse sono molte altre le novità attese per l’edizione 2018 come ad esempio “FRITTO MISTO E BOLLICINE” un’oasi interamente dedicata al pescato del nostro mare - fritto e rustido come una volta - e alle Bollicine una tipologia di vino che - al netto delle vendite - si conferma un settore in crescita per numeri e apprezzamento di pubblico per la vitivinicoltura del territorio riminese. Ma oltre il fritto e le bolle ad indicare il successo ormai della manifestazione sarà l’offerta “fusion” con l’allargamento a tutti i chiringuiti sulla linea d’evento tra party a tema e originali cocktail a base di vino. Due per tutti: “EXTRA FICO” un equilibrio di gusto degustabile al Chiringuito 46 a base di sciroppo di fichi, succo di lime, vermuth extra dry, Gin Riviera, bollicine extra dry oppure il FELLINI un tuffo di aromi più glamour ideato dal Tiki 26 a base di bianco Sarti, frutto della passione, bollicine e soda.Tantissime poi le postazioni food dove poter degustare le tipicità a kilometro zero e rigorosamente riproposte secondo la migliore tradizione dell’enogastronomia riminese: dalla mora romagnola alle grigliate streetfood, dalle rostide che si moltiplicheranno a un passo dal mare a originali stand dedicati - per esempio - alla “polpetta” … anche lei del resto regina della tavola più familiare e romagnola. E per accompagnare gli assaggi come sempre sarà presente un’offerta musicale di qualità e per tutti i gusti: dal jazz alla bossanova, dal rock al blues in un crescendo di ritmi, note e sonorità.Con le parole di Luca Metalli presidente di Rimini Spiaggia Network: