Per un malfunzionamento le acque piovane sversano sul lungomare riccionese, problema risolto

Attualità

Riccione

| 18:16 - 20 Luglio 2018

Hera informa che venerdì mattina si è verificato un malfunzionamento ad una delle pompe presenti sulla Vasca di Prima pioggia presente sul lungomare riccionese (altezza stabilimento balneare 39). L’episodio ha comportato l’entrata in funzione dello sfioratore ed il conseguente rilascio in mare di acque piovane. Personale Hera è intervenuto tempestivamente ripristinando il corretto funzionamento del sistema di pompaggio. L’intervallo di tempo trascorso tra la segnalazione e l’effettivo intervento sul posto ha comportato il rilascio in mare di acque residue degli ultimi eventi meteorici che non ha generato alcun allarme per i bagnanti né prescritto la balneazione.