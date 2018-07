Evase iva per 150mila euro, arriva la prescrizione per imprenditrice riminese

Cronaca

Rimini

| 08:01 - 22 Luglio 2018

Risultava come la legale rappresentante di una ditta con un volume d'affari di 700.000 euro, ma che nel 2007 non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, evadendo iva per 150.000 euro. Una 55enne di Rimini ha negato di aver mai assunto incarichi societari e di aver sempre svolto attività di lavoro subordinate: quelle firme, poste nei verbali, erano firme false. Mercoledì 10 luglio è arrivata la prescrizione delle accuse per la donna, nell'ambito di un procedimento avviato dalla Procura di Parma: era contestata una violazione penale in materia tributaria e lei si era opposta, in sede giudiziaria, a un decreto penale di condanna a 30.000 euro di multa. L'avvocato difensore Alvaro Rinaldi aveva inoltre presentato una denuncia contro ignoti, a seguito del ricevimento di avvisi di accertamento. La 55enne risultava legale rappresentante di quella società, attiva nel settore immobiliare, fatto che lei negava. Il procedimento penale in cui la donna era la denunciante fu archiviato per prescrizione, ma non per infondatezza della notizia di reato. Era dunque verosimile che qualcun'altro avesse posto la firma della 55enne, sui verbali dai quali risultava il conferimento dell'incarico. Lei, dal canto suo, aveva già affrontato un procedimento giudiziario a Forlì, sempre quale legale rappresentante di società: era stata prosciolta dalle accuse in udienza preliminare, con giudizio nel merito.