Casa del Volley di Villaggio I Maggio: ultimati i lavori, si parte con i collaudi

Sport

Rimini

| 16:44 - 20 Luglio 2018

Con l'ultimazione dei lavori e l'avvio dei collaudi entra nella fase finale la realizzazione della Casa del volley, il nuovo impianto sportivo di Villaggio I Maggio - in via Bidente - dedicato esclusivamente alla pallavolo. La struttura, grande 49 x 33 metri, è dotata di un campo da gioco omologato per la serie B1 e due campi affiancati trasversali omologati per la serie C, andando così a comporre una palestra monodisciplinare professionale e moderna, in grado di rispondere alle esigenze di un movimento che conta migliaia di tesserati. I lavori sono iniziati nel 2015 e sono stati realizzati tramite l'escussione della polizza fideiussoria di 1.390.000 euro (inadempienza della ditta Ge.Cos. Di Rimini nell'ambito del piano particolareggiato “Porta sud”), cifra che corrisponde all’importo dei lavori.