Stadio Romeo Neri, proseguono i lavori alla copertura della tribuna centrale

Attualità

Rimini

| 16:42 - 20 Luglio 2018

Proseguono a pieno ritmo i lavori si riqualificazine della copertura della tribuna centrale dello Stadio Romeo Neri. L’intervento rientra nel programma di manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali programmato dall’Aministrazione per il triennio 2018/2020 e consentirà di rendere funzionale lo stadio in previsione del prossimo campionato di calcio di Lega Pro.

L’intervento prevede anche l’installazione del nuovo impianto di videosorveglianza, che comincerà la prossima settimana. Tutti i lavori sono stati condivisi con la società Rimini calcio e con gli organi competenti così da garantire per inizio campionato gli standard richiesti dalla Lega Pro.