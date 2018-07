Tennis, scatta sabato la tappa giovanile Next Gen al Ct Casalboni di Santarcangelo: 53 giocatori al via

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:40 - 20 Luglio 2018

Al via sabato la tappa del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo del circuito regionale giovanile d’elite Next Gen. Sono in programma sui campi del Club clementino quattro tabelloni, Under 12-14, maschili e femminili, con 53 giocatori in campo. Impegnati alcuni dei migliori talenti del tennis giovanile regionale e naturalmente le promesse del Ct Casalboni. Per il Circolo ospitante impegnati Tommaso Giacalone nell’Under 12 maschile, Evelyn Amati e Chiara Giorgi sia nell’Under 12 che nell’Under 14 femminile, Fabio Crescentini nell’Under 14 maschile e Sara Ricci nell’Under 14 femminile.