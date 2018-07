Al Giardino da venerdì il lungo week end di musica. Lunedì spettacolo live con La Banda Bucolica

Eventi

Rimini

| 16:31 - 20 Luglio 2018

Inizia venerdì alle ore 18,30 il lungo week end del Giardino di Rimini sul lungomare Tintori. Si comincia col ricco aperitivo in compagnia di The Good Time, un duo acustico di Pennabilli, che ha nel repertorio soprattutto musica blues e country. A seguire dj set con in consolle Capoz.

Sabato dalle 18.30 buffet apertivo e dj set con Andrea Duca e dj Luca Deca Decarli. Domenica si comincia alle 18,30 con aperitivo e dj Renato Nadda a seguire live con il sound di The New Generation Trio con Dario Chiazzolino (chitarra), Mecco Guidi (organo) e Michele Iaia (batteria).

Lunedì si chiude alla grande la quattro giorni de il Giardino con l’atteso spettacolo (21,30) dei cantautori romagnoli Antonio Ramberti e Daniele Maggioli con Banda Bucolica (info e prenotazioni 340-8262201) anticipato dal ricco aperitivo a buffet. Maggioli e Ramberti si incontrano nell’inverno del 2003. Scrivono da subito canzoni ironiche e satiriche a quattro mani. Il Duo Bucolico nasce nel 2005 a una sagra di paese. Questa matrice popolare li identifica tuttora. Da allora battono il territorio nazionale con i loro scoppiettanti spettacoli. Dalle osterie ai teatri, dalle piazze di paese, ai club, ai festival di musica indipendente. Collaborano a diverse rassegne di musica d’autore, eventi letterari e laboratori di scrittura di canzoni.

L’esperienza musicale nei festival di strada spinge il Duo ad esplorare il linguaggio comico, l’improvvisazione e la velocità tipiche dei clown. I loro spettacoli sono strane farse musicali, al confine tra cantautorato, cabaret, recital e la canzone popolare comico-burlesca, caratterizzati da una continua interazione col pubblico. Sempre con una marcata vena di cinismo e di radicalità, il Duo crea canzoni grottesche e surreali avvalendosi di un linguaggio deformante, dal retrogusto dadaista, capovolgendo così il mondo per svelarne i lati più scomodi e bizzarri.

Nel 2008 debuttano con il loro primo disco, CANTAUTORATO ILLOGICO, seguito nel 2009 da COLLONNELLO MUSTAFA’. Dal 2011 allargano l’organico fondando la BANDA BUCOLICA, sorta di piccola orchestra ebbra e surreale, alternando concerti in duo e in gruppo. Nello stesso anno esce il loro terzo disco, BUCOLICESIMO. Nel 2012 pubblicano un nuovo lavoro, LA BEBA. I tour del Duo Bucolico intensificano in tutte le regioni d’Italia. Nella primavera del 2014 esce il loro quinto disco, FURIA LUDICA, interamente prodotto da Cinedelic Records. Dopo un lungo tour di concerti in tutta la penisola esce nella primavera del 2016 COSMICOMIO, il loro sesto disco, coprodotto da Cinedelic Records e La Fabbrica Etichetta Indipendente.

Gli spettacoli sono strane farse musicali al confine tra cantautorato, cabaret, recital e la canzone popolare comico-burlesca, caratterizzati da una continua interazione col pubblico. Sempre con una marcata vena di cinismo e di radicalità, il Duo crea canzoni grottesche e surreali avvalendosi di un linguaggio deformante, dal retrogusto dadaista, capovolgendo così il mondo per svelarne i lati più sbilenchi e bizzarri.

Il Duo Bucolico ha portato i suoi spettacoli in tutta Italia, dalle osterie alle piazze, dai live club ai teatri, partecipando a numerosi festival internazionali di arte di strada e a importanti rassegne culturali.