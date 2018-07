Tassa di soggiorno, il Comune di Rimini riscuote il primo versamento di Airbnb

Attualità

Rimini

| 16:23 - 20 Luglio 2018

E’ di 18.500 euro il primo versamento di imposta di soggiorno al Comune di Rimini che arriva da Airbnb, la nota piattaforma che consente di confrontare e affittare per soggiorni brevi appartamenti in tutto il mondo. Con Airbnb il Comune ha firmato nei mesi scorsi, tra i primi in Italia, un accordo per la riscossione dell’imposta di soggiorno per i turisti che alloggiano a Rimini prenotando attraverso la piattaforma.

L’accordo è scattato il 1° aprile è prevede che sia Airbnb a riscuotere l’imposta di soggiorno dovuta dagli host già al momento della prenotazione per versarla poi al Comune. I prezzi degli alloggi disponibili in piattaforma sono già comprensivi dell’imposta di soggiorno, calcolata al 3% del canone corrisposto, con il limite massimo previsto per legge di 5 euro a persona per notte di soggiorno. L’imposta viene è poi versata direttamente all’ente con cadenza trimestrale.

La somma di 18.500 euro versata al Comune fa quindi riferimento al trimestre aprile-giugno ed è ampiamente in linea con la previsione annuale (40mila euro complessivi).



“Pur trattandosi di una cifra contenuta, rappresenta un dato sicuramente incoraggiante – sottolinea l’assessore al Bilancio Gian Luca Brasini – soprattutto se rapportato all’anno scorso, quando ad esempio nell’intero anno per gli appartamenti turistici sono stati versati 9 mila euro di imposta. Non si possono fare confronti, ma ciò che ci interessa e vedere come si stia andando verso l’obiettivo prefissato e cioè quello di rendere omogeneo il trattamento tra i diversi operatori del settore dell’ospitalità, con regole comuni e certe sia per le strutture tradizionali sia per i nuovi soggetti sul mercato”.



A fine febbraio erano 930 gli annunci di Airbnb a Rimini (+21 % rispetto all’anno precedente). Secondo la stima degli uffici, ad oggi sono circa trecento le strutture registrate sulla piattaforma tra appartamenti e qualche residence, per un volume di canone di locazione di circa 600mila euro. Si calcola quindi che, in media, un host abbia ricavato 2mila euro nell’arco del trimestre.