Prende ordinativi via telefono poi consegna droga su appuntamento, arrestato nordafricano

Cronaca

Cattolica

| 15:54 - 20 Luglio 2018

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Rimini nella giornata di giovedì 19 luglio hanno arrestato un 34enne, di origine nordafricana, responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacente.

Era già da un po’ di tempo che gli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile erano sulle tracce di uno spacciatore che operava nel comune di Cattolica e che dopo aver preso contatti telefonici con gli acquirenti, consegnava loro la droga sempre in posti diversi.

Dopo una serie di appostamenti, nella serata di giovedì l’uomo veniva rintracciato presso una tabaccheria mentre era al telefono.

Dopo una breve colloquio telefonico, questi si incamminava a passo veloce lungo una via limitrofa; immaginando che lo stesso stesse raggiungendo il luogo di una probabile consegna, è stato seguito sinché non ha incontrato un uomo.

Immediatamente bloccati e controllati, lo spacciatore veniva trovato in possesso di dosi di sostanza tipo Hascisc e della somma di 70 euro, 40 delle quali (due banconote da 20 euro) consegnate poco prima dal giovane per la droga ricevuta.

Da una perquisizione domiciliare effettuata presso la stanza dell’albergo ove lo spacciatore risultava alloggiare, veniva rinvenuta una ingente quantità di denaro (3.000 euro circa), il cui possesso l’uomo non riusciva a dare un giustificato motivo.

L’uomo, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici della Questura per i necessari accertamenti, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e associato presso la locale casa circondariale su disposizione dell’A.G. in attesa dell’udienza.