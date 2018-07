Rimini, sorpresi mentre vendono droga ai giovani passanti in zona Marina Centro

Cronaca

Rimini

| 15:46 - 20 Luglio 2018

Nella serata di giovedì 19 luglio, gli Agenti di un equipaggio della Squadra Volante della Questura hanno notato un gruppo di tre giovani, uno seduto su una panchina e gli altri due sul marciapiede del lungomare Tintori, mentre fermavano i numerosissimi giovani che affollavano in quell’orario quella zona di Marina Centro.

La conferma della loro illecita attività veniva avvalorata quando gli agenti notavano che questi effettuavano uno scambio con un probabile acquirente, con la consegna del denaro e il successivo ritiro di piccoli involucri.

Intervenuti prontamente, gli operatori riuscivano a bloccare i tre giovani, due 18enni ed un 16enne tutti di origine nordafricana.

Il ragazzo seduto sulla panchina nascondeva tra le gambe un involucro di carta con all’interno 21 stecche di sostanze stupefacente (hascish) circa mentre l’altro maggiorenne, nascosta in un pacchetto di sigarette vuoto, occultava una somma di denaro di piccolo taglio (85 euro), sicuro provento dell’illecita attività.

Quest’ultimo, per sfuggire al controllo, ha cercato di fuggire lanciando il pacchetto con i soldi oltre le siepi, ma è stato raggiunto da un poliziotto che, con fatica e grazie all’aiuto fornito da alcuni addetti alla sicurezza di un locale da ballo ubicato nelle vicinanze, è riuscito a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, recuperando successivamente anche il pacchetto con i soldi. I due, dopo aver scambiato alcune frasi in arabo tra di loro, hanno cercato di accollare la proprietà dello stupefacente al minore che, parlando solo in francese, veniva usato solo per effettuare la consegna delle dosi. Con non poche difficoltà, dovute al fatto che che altri cittadini nordafricani si erano assiepati intorno ai poliziotti, gli operatori riuscivano a mettere in sicurezza i tre cittadini ed accompagnarli in ufficio. Solo l’intervento di altre pattuglie ha consentito di farli allontanare senza problematiche.

Dopo le formalità, i due maggiorenni sono stati tratti in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro con il relativo sequestro dei soldi e della sostanze stupefacenti e trattenuti sino al rito di direttissima previsto nella mattinata odierna; il minorenne è stato denunciato per lo stesso reato.

Inoltre, uno dei maggiorenni è stato anche denunciato per il reato di ricettazione poiché trovato in possesso di un cellulare modello Samsung rubato a un turista lo scorso 12 luglio.