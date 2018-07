Rimini, Happy Basket ricevuta in Comune per festeggiare il Trofeo Emilia Romagna

Sport

Rimini

| 15:28 - 20 Luglio 2018

Le ragazze dell' Under 16 dell’Happy Basket sono state protagoniste di una stagione straordinaria, partita al rallentatore ma con un crescendo che le ha portate in giugno a conquistare la coppa del Trofeo Emilia Romagna battendo in una tiratissima doppia sfida il Borgo Val di Taro (vittoria con scarto di 2 punti all’andata in casa, +3 nel ritorno sul parquet della provincia di Parma). Un successo festeggiato questa mattina in Residenza Comunale, con l’assessore allo Sport Gian Luca Brasini che ha voluto complimentarsi con le artefici di questo bellissimo successo, oltre che con lo staff – capitanato da coach Paolo Rossi – e la società. “Oggi siete qui a rappresentare un movimento sportivo femminile che a livello giovanile ha numeri impressionanti – ha sottolineato l’assessore Brasini rivolgendosi alle giovani atlete – Avete la fortuna di giocare per una società come l’Happy basket che, oltre ad essere valida dal punto di vista sportivo e tecnico, porta avanti e presidia con forza l’altissimo valore culturale ed educativo dello sport. Lavorare in un clima così positivo porta quasi sempre grandi risultati”.