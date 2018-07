Rimini, rifiuti abbandonati in strada: c'è addirittura un pianoforte

Attualità

Rimini

| 15:13 - 20 Luglio 2018

La fantasia di chi abbandona rifiuti non ha più limiti. Dopo aver abbandonato frigoriferi, materassi, televisori, divani e lavandini in strada, c'è chi ha raggiunto il culmine a Spadarolo di Rimini. In via Osteria Pettini, a ridosso del cavalcavia dell'autostrada qualche giorno fa, oltre a diversi mobili in legno è stato addirittura abbandonato un pianoforte, come testimoniato dalla foto inviata dal lettore che ci ha mandato la segnalazione. Chissà che qualcuno, vedendolo, non si senta ispirato e possa cominciare a suonarlo, diffondendo nell'aria, invece del solito olezzo dell'immondizia, dolci note melodiose. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.