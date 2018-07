A Riccione la ‘divina della danza’ Carla Fracci incontra le giovani promesse. INTERVISTA

Attualità

Riccione

| 15:09 - 20 Luglio 2018

Dai ricordi della sua folgorante carriera, alla giuria del “Premio al talento”, il concorso organizzato da Cruisin’ rivolto ai ballerini di danza classica, modern-contemporanea e hip hop: la “divina della danza”, Carla Fracci, è la protagonista indiscussa di Riccione Estate Danza, evento in programma fino al 20 luglio con stage, workshop, show e performance, kermesse di cui è innanzitutto la madrina. Prima di salire sul tavolo dei giudici, l’icona della danza italiana ha voluto incontrare un centinaio di ballerini che partecipano al concorso, l’occasione è stata anche quella della presentazione del suo libro, "Passo dopo passo".



Accompagnata dal marito, inseparabile anche nella carriera, Beppe Menegatti, regista teatrale, ha raccontato del suo esordio nel 1946 alla scuola di ballo del Teatro alla Scala con Vera Volkova ed altri importanti coreografi. Figlia di un tranviere, ha ricordato quando, durante una gita in un parco, la figlia di un orchestrale alla Scala, la vide danzare per gioco, ma le riconobbe una innata musicalità: fu allora che iniziò il suo percorso. Ai ballerini “in erba”, quelli che si augura diventino i danzatori del futuro e che ha spronato allo studio e al sacrificio, ha rivelato quello che è stato ed è il suo impegno, “portare la danza anche fuori dai teatri, ho ballato nelle piazze, nei cinema, in televisione, anche in carcere, per un gruppo di detenute”. E ricorda: “siate concreti, non lasciatevi distrarre dalle chiacchiere e dai pettegolezzi, e ricordate che perseguire questa strada non sarà mai doloroso se è una scelta voluta”.



L’emozione e la passione della danza ha trionfato giovedì 19 luglio in piazzale Ceccarini a Riccione in occasione di Dancexperience: da tutt’Italia i ballerini hanno portato sul palco le loro performance coreografiche studiate per stupire una prestigiosa giuria internazionale.



A conquistare il premio per la categoria classico assegnato da Carla Fracci, ospite d’onore di Riccione Estate Danza, il riccionese Kevin Alsina con la coreografia "Le Bourgeois”, Chiara D’angelo riceve una menzione speciale, entrambi allievi dell’Accademia Antonella Bartolacci di Riccione.





Nell’audio l’intervista a Carla Fracci