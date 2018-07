Accusato di violenza sessuali su minori: arrestato a Rimini 36enne sudamericano

Cronaca

Rimini

| 14:43 - 20 Luglio 2018

Nella tarda mattinata di giovedì 19 luglio a Rimini, i Carabinieri della Stazione di Miramare, impiegati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto,S. C. C. J., 36enne peruviano residente a Milano già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte di Appello di Milano a seguito di decreto di estradizione emanato dal Ministero della Giustizia su richiesta dell’autorità giudiziaria peruviana . L’uomo è ritenuto infatti responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti di un minore nel proprio paese di origine. L'uomo, espletate le formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere estradato nel paese di origine.