Rimini, sequestro preventivo da 100 mila euro a 'Nonno Carabina': mandante del tentato omicidio Mulargia

Cronaca

Rimini

| 14:30 - 20 Luglio 2018

I militari del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Rimini hanno sequestrato beni e disponibilità bancarie attive riconducibili a Attilio Da Corte Zandatina, 75 anni, soprannominato 'nonno carabina' e detenuto nel carcere di Forlì dopo la condanna a 12 anni per l'agguato armato a San Giuliano di Rimini dell'aprile 2016, un tentato omicidio per questioni legate allo spaccio. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato disposto dal Tribunale a seguito di complessi accertamenti patrimoniali condotti dai militari nell'ambito di un procedimento finalizzato all'applicazione della misura di prevenzione personale e successiva confisca. 'Nonno carabina' è risultato il mandante del tentato omicidio di Augusto Mulargia. In tale contesto, Zandatina è ritenuto soggetto pericoloso e quindi rientrante nelle categorie che il Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione individua. I carabinieri dunque hanno sequestrato terreni, conti correnti, qualche fondo di investimento per un valore di 100 mila euro.