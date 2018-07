Novafeltria, droga ai giardinetti: tre ragazzi trovati con marijuana e hashish

Cronaca

Novafeltria

| 14:07 - 20 Luglio 2018

A Novafeltria, i militari a seguito di una segnalazione dei cittadini, si sono recati in un giardinetto pubblico, nei pressi di una ex sala giochi - luogo di ritrovo di numerosi giovani del posto - ed, insospettiti dal modo di fare di tre ragazzi presenti, un 25enne ed un 21enne originari della Guinea ed un 21enne marocchino, li hanno controllati trovandoli in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e mezzo grammo di hashish. I tre giovani sono stati segnalati al Prefetto come consumatori di droghe.