Gli eventi da non perdere nel weekend estivo del 21 e 22 luglio a Rimini e provincia

Eventi

Rimini

| 12:27 - 20 Luglio 2018

Un week-end carico di eventi: tra musica, motori, cinema, feste, tutto è rigorosamente declinato al divertimento. Se non sapete ancora come organizzare il vostro finesettimana, ecco a voi qualche idea!





MANIFESTAZIONI E SPORT





Parte da Cattolica il decimo World Ducati Week 2018, l’importante evento biennale celebrativo della casa motociclistica di Borgo Panigale che nell’ultima edizione ha contato più di 80mila presenze. L'appuntamento si terrà tra il 20 ed il 22 luglio prossimi al Circuito Internazionale di Misano. QUI tutte le info.





Sfrecceranno novità nell’atteso appuntamento “Con il naso all’insù”, l’aperitivo-evento offerto a cittadini e turisti giunto alla sesta edizione. Domenica 22 luglio la spiaggia libera davanti al Lamparino di Cattolica si trasformerà in una scenografica pista di atterraggio di oltre 35 paracadutisti professionisti. Comincerà dalle ore 18 l’evento più originale dell’estate con l’intrattenimento musicale dei dj-set che scalderanno l’attesa dello scenografico show in cielo. QUI tutte le info.





Fino al 22 luglio tornano la magia e le emozioni di Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games giunto quest’anno alla sua 34a edizione. Ricco, come di consueto, il cartellone dell’evento con alcune importanti novità. QUI tutte le info.





Chi Summer Tour, l’appuntamento ideato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, è ritornato anche quest’estate in 4 località mondane. Il tour sabato 21 luglio si concluderà a Rimini. Quest’anno il Chi Summer Tour ha girato l’Italia con un truck personalizzato pronto a trasformarsi nel palco da cui il direttore Signorini e i suoi ospiti animeranno le piazze delle località coinvolte.





Il festival Le Città Visibili giunge alla sua sesta edizione e per due settimane fa rivivere i locali dell’Ex Macello comunale di Via Dario Campana di Rimini in disuso dal lontano 1995. La kermesse di teatro e musica sarà ospitata all’interno di una cornice inedita per l’evento dal 20 luglio al 2 agosto e porterà in dote, nel cuore dell’estate riminese, quattro serate di teatro e altrettante di musica dal vivo, tutte a ingresso libero, ma anche conferenze e incontri su alcuni grandi temi di attualità.





Il 21 Luglio si terrà la quarta edizione della Marecchia Sailing Cup, la regata che ogni anno porta tanti giovani riminesi sul fiume Marecchia per gareggiare agonisticamente ma non troppo. Chiunque decida di gareggiare, dopo aver compilato il modulo di iscrizione disponibile sui social dell’evanto, deve armarsi di creatività e tanta voglia di lavorare perché l’unico modo per scendere in acqua è costruire una barca con soli materiali di riciclo.





Vissute le prime due tappe del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, l'evento di Sand Volley 4x4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, è ora di abbracciare Riccione, che anche quest'anno farà da scenario a un weekend di pallavolo di alto livello e divertimento in riva al mare. Appuntamento sabato e domenica per il Trofeo Città di Riccione in Piazzale Roma.





MUSICA E CONCERTI





Dopo il successo del lungo tour invernale, con 23 date, per un totale di 16 sold out e 10.000 spettatori, continua il tour "Dente e Guido Catalano - Contemporaneamente insieme anche d'estate", uno spettacolo inedito e originale con la regia di Lodo Guenzi de "Lo Stato Sociale". La tappa riminese del tour è in programma venerdì 20 luglio, quando gli artisti saranno protagonisti del Verucchio Festival. QUI l’intervista.





A quarant’anni dalla pubblicazione del disco Rimini di Fabrizio De André, la città protagonista dell'album omonimo dedica al cantautore genovese una intera giornata di eventi, sabato 21 luglio. Dalla letteratura ai ricordi più intimi di chi ha vissuto con lui buona parte della sua vita, la moglie Dori Ghezzi, dalla sua musica senza tempo agli omaggi di alcuni tra i principali protagonisti della scena musicale contemporanea. QUI tutte le info.





Sarà Syria ad inaugurare la rassegna dei concerti sulla spiaggia di Riccione al sorgere del sole Albe in controluce, tre appuntamenti con tre voci femminili tra le più belle del panorama musicale italiano. Il primo live è in programma domenica 22 luglio (ore 5.00, spiaggia 80-81) e ha per protagonista Syria con Bellissime. QUI tutte le info.





Per il “fuori-circuito” del WDW2018, il raduno mondiale Ducati che, dal 20 al 22 luglio si terrà al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, sabato 21 luglio, momento di spettacolo e incontro di piloti e management Ducati con il pubblico della Riviera, ci sarà Nina Zilli, con un concerto esclusivo, gratuito ed accessibile a tutti. Appuntamento in Piazzale Roma a Riccione dalle 21.





Considerato tra i migliori rapper di sempre, Noyz Narcos, al secolo Emanuele Frasca, dopo anni di assenza dalle scene musicali torna per presentare live al pubblico il suo quinto e ultimo lavoro da solista, Enemy. Appuntamento sabato 21 luglio al Beky Bay di Bellaria Igea Marina. Apertura porte ore 21. QUI tutte le info.





CINEMA





Torna l'appuntamento tanto atteso del cinema all'aperto, a Riccione Paese. Venerdì 20 luglio alle ore 21:30, l'arena di Cinema in Giardino accanto al centro della Pesa inaugura la stagione estiva 2018 con il film Oh mio Dio! alla presenza del regista Giorgio Amato e dell'attrice protagonista Giulia Gualano. QUI tutte le info.





Continua fino a domenica la 34esima edizione di Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games: non stop dalle 17 alle 24, da non perdere al cinema Fulgor le proiezioni dei cortometraggi in concorso al Festival (tutti a ingresso libero).





ENOGASTRONOMIA





A Pennabilli si brinda per l’arrivo della nuova manifestazione “Pennabilli diPinta”, prima edizione dedicata alla birra artigianale che si terrà sabato 21 e domenica 22 luglio dalle ore 18:00 nel centro storico del paese. Con il proliferare di feste ed eventi legati al mondo della birra, “Pennabilli diPinta” si propone puntando alla qualità ed alla valorizzazione del lavoro in piccolo. QUI tutte le info.





Tutto pronto per l'edizione 2018 della Festa del Borgo San Giovanni, appuntamento ormai classico che anima l’estate riminese in via XX Settembre e Arco d’Augusto. La festa popolare da cadenza biennale diventa annuale e come di consueto propone un cartellone di eventi d’arte, cultura, spettacoli, musica e street food coinvolgendo l’intero borgo da via Tripoli all’Arco d’Augusto. QUI tutte le info.





FESTE E DISCOTECHE





Continuano i grandi eventi in cartellone per celebrare il 30° Anniversario del Cocoricò. Venerdì prossimo 20 Luglio, torna in Piramide, dopo 4 anni di assenza, l'attesissimo concerto in esclusiva di Armin van Buuren, uno dei dj globalmente più riconosciuti. Il suo podcast, ‘A State Of Trance’ è uno dei più scaricati al mondo con milioni di download.





Schiuma party a Bellaria Igea Marina, sabato 28 luglio appuntamento dalle 13 sulla sabbia di The student beach. In programma High school festival dedicata ai ragazzi dai 16 ai 29 anni con un programma ricchissimo tra tornei di calcio saponato, teqball, calcio, freccette, beach volley, footvolley, tiro alla fune sCool, twister, tiro al secchione, zumba e animazione.





Venerdì 20 Luglio al Top Club special guest della serata DJ Alex Farolfi. Cena spettacolo a cura di Alex Effe con la fantastica voce di Alessandro F. Top dj set con Fabrizio Fratta e Whiteangel.