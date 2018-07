La scuola sulla spiaggia diventa goliardica, sabato 28 a Bellaria schiuma party a The student beach

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:42 - 20 Luglio 2018

Schiuma party a Bellaria Igea Marina, sabato 28 luglio appuntamento dalle 13 sulla sabbia di The student beach.

In programma High school festival dedicata ai ragazzi dai 16 ai 29 anni con un programma ricchissimo tra tornei di calcio saponato, teqball, calcio, freccette, beach volley, footvolley, tiro alla fune sCool, twister, tiro al secchione, zumba e animazione.

Il clou alle 16: al via lo schiuma party, l’unico direttamente sulla spiaggia. Si balla, ci si diverte, si conosce gente, ci si relaziona…

The student beach è la prima spiaggia dedicata a tutti i ragazzi dai sedici ai ventinove anni, un luogo divertente, libero, vacanziero e goliardico, all’insegna del divertimento. E’ una ricreazione senza fine. “Sotto il sole di Bellaria” c’è la spiaggia più cool dell’estate con una programmazione fittissima ogni giorno dalle 13. Tra i tanti servizi ci sono a disposizione 200 lettini gratuiti.

L’unica credenziale per accedere è avere dai sedici ai ventinove anni e vivere (o aver vissuto anche solo recentemente) i momenti della vita di uno studente. I principali servizi sono fruibili con una tessera gratuita che offre molti benefit; basta iscriversi all’ingresso nell’apposita postazione capeggiata dal “bidello”.

Tutto è goliardico e divertente come il kit di benvenuto con l’anti-diario, i quiz idioti da risolvere, il gioco della campanella. The student beach è un grande villaggio sulla spiaggia libera di Bellaria, sul mare, per una vacanza infinita cullati dal dolce far nella community più pazza dell'estate.

Foto di Dalila Gardelli