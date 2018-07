Live Music Festival, Tullio De Piscopo star dell'evento del 3 agosto a Villa Verucchio

Eventi

| 09:34 - 20 Luglio 2018

Tullio De Piscopo, uno dei più grandi batteristi e percussionisti a livello internazionale è ospite d’eccezione per celebrare in modo adeguato il decimo compleanno di un appuntamento che si è ormai ritagliato un suo importante spazio nel panorama degli eventi estivi. Sarà infatti Tullio De Piscopo lo ‘special guest’ del Live Music Festival a Villa Verucchio venerdì 3 agosto in piazza Europa.

La serata, condotta da Elisabetta Gallina, vedrà sul palco artisti e talenti affermati ed emergenti. Alcuni nomi noti come Cristina Di Pietro, da “The Voice of Italy”, che si esibirà come solista nella prima parte, così come Fatima Diallo, Giulio Garghentini e Stefania Martin, anche corista insieme a Valentina Cortesi e Serena Zaniboni. Ad accompagnarli il chitarrista Giulio Guerrini, Roberto Rizzi e Rodolfo Valdifiori al basso, Simone Migani e Max Rocchetta al piano – tastiere, con Michele Iaia e Paolo Clementi alla batteria.

Protagonista della seconda parte dello show sarà invece Tullio De Piscopo, 72 anni, oltre cinquanta di carriera, affiancato nella sua performance dalla Dino Gnassi Corporation.

Con lui sul palco Dino Gnassi (trombone) e i musicisti della sua ormai affiatata band: Stefano Serafini (tromba), Alessandro Fariselli (sassofoni), Massimo Ferri (batteria), Stefano Casali (basso), Max Rocchetta (piano – tastiere) e Riccardo Bertozzini (chitarra).

Lo show è organizzato dalla Drums School sotto l’esperienza del suo storico insegnante, organizzatore e direttore artistico, Paolo Clementi, ingresso 10 euro (ridotto 7 euro), con patrocino del Comune di Verucchio.