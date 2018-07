Operazione bomba: chiude la via Emilia, salva l’autostrada. Ecco il piano per l'evacuazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:07 - 20 Luglio 2018

Procede il piano operativo in vista del disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in un cantiere edile in via del Grano previsto per la mattina di domenica 29 luglio, procede. Sul sito internet del Comune sono già disponibili l’elenco dettagliato delle vie che rientrano nella zona rossa e nella zona arancione e la mappa delle aree interessate dall’evacuazione e dal divieto di circolazione. ll Comune di Santarcangelo gestisce questa emergenza in coordinamento anche con il Comune di Rimini che pure ha predisposto l'elenco dettagliato delle vie interessate.



Intanto nei prossimi giorni è prevista la distribuzione porta a porta presso tutte le abitazioni e le attività interessate di un volantino con tanto di indicazioni circa i comportamenti da tenere, gli orari di evacuazione e le limitazioni alla circolazione (alcune informazioni sono anche in lingua inglese, cinese e araba). A partire dalla prossima settimana all’interno delle aree interessate dalle operazioni verrà inoltre diffuso un messaggio sonoro tramite altoparlante per annunciare le modalità che si dovranno seguire per mettere in sicurezza l’area che si estende per un raggio di un chilometro e seicento metri dal punto di ritrovamento della bomba.



Nel frattempo è stato approntato un servizio di trasporto per disabili e anziani non autosufficienti e privi di assistenza famigliare, residenti all’interno della zona rossa. Per richiedere l’attivazione del servizio occorre prenotarsi telefonando al numero 0541/356.297 possibilmente entro le ore 13 di martedì 24 luglio.

Ulteriori elementi organizzativi riguardano l’che verrà istituita domenica 29 luglio presso la Prefettura di Rimini, mentre presso il municipio di Santarcangelo sarà allestito unfino al termine delle operazioni degli artificieri. Nei prossimi giorni saranno rese note la viabilità alternativa consigliata e tutte le modifiche alle linee di Start Romagna.: entro le ore 9,00 residenti, operatori economici e chiunque altro non appartenente alle forze dell’ordine dovrà trovarsi al di fuori della zona rossa. Il rientro potrà avvenire al termine delle operazioni condotte dagli artificieri, indicativamente previsto per le ore 12,00. Tutte le attività economiche e ricettive, comprese quelle agricole, dovranno essere chiuse a partire dalle ore 7,00 fino al termine delle operazioni.– All’interno della fascia compresa fra la zona rossa e quella arancione l’evacuazione non è obbligatoria.né a piedi o con mezzi per tutta la durata delle operazioni, e cioè dalle ore 9,00 alle ore 12,00 circa. La circolazione sarà infatti consentita solamente alle forze dell’ordine e al personale incaricato. Tutte le attività economiche dovranno rimanere chiuse al pubblico a partire dalle ore 7,00 fino al termine delle operazioni condotte dagli artificieri previsto per le ore 12,00 circa. È tuttavia consentito lo stazionamento all’interno dell’attività per l’eventuale riapertura una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno bellico (in tal caso la chiusura del locale dovrà avvenire prima delle ore 9, orario di inizio delle operazioni degli artificieri).ULTERIORI DISPOSIZIONI: clienti e fornitori andranno avvertiti in merito ai disagi che si potranno verificare.: entro un raggio di 500 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno sarà sospesa l’erogazione di energia elettrica, mentre i restanti servizi rimarranno in funzione. Enel informerà le utenze interessate dall’interruzione della fornitura di energia elettrica.: la circolazione nelle strade che rientrano nelle zone rossa e arancione sarà interrotta. Le forze dell’ordine e i volontari della Protezione civile presidieranno le chiusure. La sospensione del traffico è prevista anche per un tratto della via Emilia, mentre l’autostrada A14 non sarà interessata da alcuna restrizione.CENTRI DI ACCOGLIENZA: presso il Centro parrocchiale “Giovanni Paolo II” in località Sant’Agata (via Morigi, 305) sarà allestito un Centro di accoglienza per persone non autosufficienti o che non hanno la possibilità di recarsi da parenti o amici. Il Centro sarà operativo a partire dalle ore 7 di domenica 29 luglio.: qualora il Centro parrocchiale risultasse insufficiente, sarà a disposizione il centro sportivo e sociale di Poggio Torriana in via Costa del Macello 6 (località Poggio Berni).interessati (986 entro i 1.400mt di cui un centinaio sopra i 65 anni) il centro di accoglienza è previsto presso la parrocchia di San Martino in Riparotta, dove sarà possibile accogliere almeno 150 persone.OSPEDALE FRANCHINI E CASA PROTETTA SUOR ANGELA MOLARITrovandosi all’interno della zona arancione,ASSISTENZA DISABILI E ANZIANI: è previsto un servizio di trasporto per disabili e anziani non autosufficienti e privi di assistenza familiare residenti all’interno della zona rossa. Per richiedere l’attivazione del servizio occorre prenotarlo al numero 0541/356.297 possibilmente entro le ore 13 di martedì 24 luglio.INFORMAZIONIè possibile chiedere informazioni all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Santarcangelo (0541/356.356), mentre sul www.comune.santarcangelo.rn.it e sulladel Comune saranno a disposizione l’elenco delle vie che rientrano nelle zone rossa e arancione oltre che tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Anche per il Comune di Rimini sarà possibile richiedere informazioni all'URP (0541/704.704), sul sito www.comune.rimini.it e sui profili social: Facebook https://facebook/comunedirimini e Twitter https://twitter.com/comunerimini sarà possibile chiedere informazioni ai numeri 0541/356.263 - 329/7505127 – 329/7505103 attivi presso il Punto operativo avanzato istituito presso il Municipio di Santarcangelo.