Rimini, manda un altro all'esame di scuola guida: 3000 euro per aver la patente. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 07:46 - 20 Luglio 2018

Vendeva patenti per tremila euro ciascuna. Al momento dell'esame di teoria, il candidato veniva sostituito da un'altra persona, con tanto di cambio di foto sui documenti. Il titolare di una scuola guida di Rimini e un uomo originario di Foggia sono ai domiciliari per induzione in errore di un pubblico ufficiale, falsificazione di documento e sostituzione di persona. Le indagini, condotte dalla Polstrada, hanno fatto scoprire una truffa ben congeniata. A far scattare i controlli, i sospetti di un impiegato della Motorizzazione. Dopo un esame di teoria l'uomo ha confrontato il documento del candidato con i dati presenti negli uffici, scoprendo che le foto non corrispondevano. Ha così chiamato la Polstrada che ha perquisito la scuola guida, trovando circa 30 mila euro in contanti in un cassetto. Il riminese che si è fatto sostituire, è stato denunciato.