Basket, ecco gli Europei U18 Division C: domenica San Marino all'esordio col Kosovo padrone di casa

Sport

Repubblica San Marino

| 20:11 - 19 Luglio 2018

Dopo l'abbuffata di basket sul Titano con i Campionati Europei per Piccoli Stati e i Campionati Europei U16 Division C, domenica 22 prendono il via in Kosovo i Campionati Europei U18 Division C, che vedranno impegnata nel tostissimo Girone B la Nazionale di coach Simone Porcarelli. L'allenatore riminese, una new entry del basket sammarinese, in stagione ha guidato con ottimi risultati TVB U18 Elite e TVB U18 Regionale.

«Sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'offerta della Federazione: è davvero un grandissimo onore, non capita tutti i giorni di guidare una Nazionale. Per gli atleti sammarinesi è un percorso quasi "normale" passare dal campionato ai tornei internazionali, ma per me e per coach Padovano è un'esperienza straordinaria, da pelle d'oca, che ci spinge a lavorare ancora più sodo e che ci investe di una grande responsabilità».

A proposito di coach Padovano: sei stato uno dei suoi assistenti con la Nazionale Senior, mentre in Kosovo i ruoli saranno invertiti...«Non scherziamo, Massimo non è certo un vice: io faccio i piani di allenamento, ma poi ci dividiamo i gruppi per i fondamentali e quando facciamo lavoro di squadra interviene, come è giusto che sia, ogni volta che lo ritiene opportuno. Tra l'altro gli schemi che usiamo sono quelli della senior: averlo in panchina è un valore aggiunto che serve a me per migliorarmi. L'esperienza con la Nazionale maggiore è stata molto formativa: dopo ogni partita ci chiudevamo in palestra con Massimo e Fabio Podeschi per lavorare sulla partita appena conclusa e per studiare l'avversario successivo. A partire dalla colazione insieme alla squadra si è creato un clima molto positivo. Nel torneo pensavamo di poter fare le semifinali, ma purtroppo qualche episodio ci ha penalizzati e Gibilterra ci ha sorpreso con un paio di innesti che non conoscevamo ed è arrivata la sconfitta decisiva».

Cosa sai degli avversari che incontrerete in Kosovo?«Non è facile fare scouting a questo livello, perché le informazioni non sono tante. Abbiamo visto qualche partita del Kosovo e di Cipro su youtube: i padroni di casa sono molto forti, possono contare su un gruppo che ha sempre giocato in Division B e che, probabilmente, ha scelto di scendere in Division C per vincere il titolo davanti al proprio pubblico; anche Cipro è una buonissima squadra e poi c'è Gibilterra, che sulla carta è la più abbordabile. E' comunque un girone duro: noi giocheremo innanzitutto per noi stessi, poi vedremo di farci un'idea più chiara nella giornata di apertura in cui incontreremo i padroni di casa».

Che tipo di pallacanestro giocherete?«Siamo una squadra a trazione posteriore con i lunghi come punti di riferimento. Pietro Ugolini e Tommaso Felici hanno già giocato con la Nazionale maggiore e Botteghi e Fiorani sono stati aggregati fino ad inizio Europei e quindi conoscevano già i giochi, fatto che ci sta semplificando il lavoro. Gli esterni dal canto loro sono stati bravissimi ad assimilare subito gli schemi: avranno un ruolo chiave e dovranno approfittare degli scarichi e dei vantaggi creati dai lunghi, imparando a leggere bene le situazioni. Noi dello staff cercheremo, dovesse servire, di mischiare un po' le carte, approfittando della duttilità di Ugolini, che in certe situazioni potrebbe anche portare palla, e di Botteghi e Fiorani che possiamo impiegare sia da 3 che da 4».

Alle 19.30 di domenica l'esordio dei Titani con il Kosovo a Pristina.

I CONVOCATI

4 GIOVANNINI ELIA, 14/10/2001, 172, PG

5 TOCCACELI MATTEO, 08/04/2000, 175, PG

6 LIOI LUCA, 17/06/2001, 188, PF

7 PALMIERI FRANCESCO, 21/07/2002, 186, PG

8 UGOLINI PIETRO, 15/11/2000, 196, PF

9 FRANCINI LORENZO, 12/09/2000, 186, PG

10 FIORANI LEONARDO MARIA (K), 11/05/2000, 190, PF

11 MAIANI LORENZO, 07/01/2000, 188, PF

12 CLEMENTI MANUEL, 07/08/2000, 177, PG

13 FELICI TOMMASO, 07/10/2001, 202, C

14 BOTTEGHI NICOLO', 22/03/2001, 197, PF

15 GUIDA FEDERICO, 07/09/2000, 182, PG

Head Coach: PORCARELLI SIMONE

Assistant Coach: PADOVANO MASSIMO

Head of Delegation: BERARDI ROBERTO