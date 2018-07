Cattolica, Bruni e Zampieri si aggiudicano la regata velica 'Piada Trophy'

Sport

Cattolica

| 20:01 - 19 Luglio 2018

Si è conclusa a Cattolica, domenica 15 luglio, la regata velica internazionale Piada Trophy Coppa Duca di Genova di classe Snipe. In tre giorni di regata si sono disputate 7 prove nelle acque antistanti il Circolo Nautico di Cattolica con condizioni meteo perfette. Si sono registrate 30 imbarcazioni, 60 regatanti provenienti da tutta Italia (Toscana, Trentino, Lazio, Marche, ecc.) e migliore equipaggio straniero quello francese proveniente da Reims.

A vincere il Piada Trophy è stato l’equipaggio del Circolo Velico di Torbole composto da Dario Bruni ed Emanuele Zampieri. Ad aggiudicarsi la coppa Duca di Genova l’equipaggio formato da Paolo Lambertenghi ed Antonio Bari del Circolo Velico di Cremona.

L’ormai collaudata esperienza del Circolo Nautico nella organizzazione delle regate, sia in mare che a terra, il sole e il vento sostenuto, oltre al vasto programma delle giornate a fine regata (venerdì sera gara di Kart, sabato sera cena a base di sardoncini e piadina e infine domenica buffet di commiato), hanno favorito l’ottimo risultato della manifestazione. Molto apprezzata la t-shirt creata appositamente per l’evento che il CNC ha donato in ricordo a tutti i concorrenti.



Alla premiazione dell’evento, patrocinato dal Comune Cattolica, hanno partecipato l’Assessore al Turismo del Comune di Cattolica, Nicoletta Olivieri ed il Commodoro Mondiale della classe Snipe, Pietro Fantoni.

Il Circolo Nautico di Cattolica da adesso appuntamento per il “Windsurfday” che si svolgerà nei giorni del 26 e 26 agosto prossimi. Il tradizionale evento estivo dedicato agli amanti del windsurf ogni anno richiama in Riviera moltissimi surfisti provenienti da tutta Italia.