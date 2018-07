Arrivano nel weekend le tecniche di seduzione dell'ex porno star Franco Trentalance

Eventi

Misano Adriatico

| 19:38 - 19 Luglio 2018

Un Weekend in riviera con Franco Trentalance: doppio appuntamento sul balneare adriatico, per l'ex divo hard internazionale e "talpa" in una passata edizione del noto reality televisivo. Oggi l'attore bolognese è un prolifico autore a teatro e in libreria. Sabato 21 l'ex divo a luci rosse è presente a Misano Adriatico, durante la World Ducati Week 2018, presso il Follia Beach (Via Litoranea Nord, 34, zona 11, 47843 Misano Adriatico RN), dove è impegnato a intrattenere motociclisti e appassionati delle due ruote. Mentre Domenica 22 l'appuntamento è ad appena 5 km di distanza, sulle spiaggie di Cattolica: lo scrittore bolognese, classe 1967, illustra al pubblico dell'Altamarea Beach Village (Via del Turismo, 47841 Cattolica RN) le tecniche di sviluppo personale di “Seduzione Magnetica”, il suo quarto libro edito negli ultimi quattro anni. Il manuale insegna agli uomini a incrementare il proprio fascino e sedurre meglio le potenziali partner, utilizzando le tecniche del coaching personale: «sul palco di un teatro, come in un set a luci rosse o in una competizione sportiva, è sempre la mente ad essere fondamentale» – sottolinea Franco Trentalance, che è anche istruttore di tiro con l’arco – «Saper usare la concentrazione e gestire lo stress, sono tecniche necessarie: sia per scoccare una freccia, che per sedurre potenziali partner».