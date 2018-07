Rimini, si fingono sordomuti e rubano IPhone a commessa: rintracciati grazie all'App

Cronaca

Rimini

18:08 - 19 Luglio 2018

Si sono finti sordomuti intenti a chiedere delle offerte ma hanno rubato il cellulare a una commessa, due rumeni arrestati a Rimini dalla polizia per furto aggravato. E' accaduto mercoledì mattina in un negozio del centro storico quando i due malviventi, spacciandosi per sordomuti, hanno chiesto un'offerta per un'associazione. Approfittando di un momento di distrazione della commessa, impegnata con altri clienti, i due hanno le sottratto il cellulare, lasciato incustodito sul bancone, e sono usciti velocemente dal negozio. La donna si è accorta subito del furto e ha chiamato immediatamente la polizia, dando una precisa descrizione dei due malfattori. Inoltre, grazie all’applicazione “trova il mio IPhone”, la donna ha comunicato che il telefono risultava essere in una via di Miramare. La volante si è portata immediatamente sul posto, rintracciando una coppia perfettamente corrispondente a quella descritta. I due, un 30enne e una 34enne entrambi di origine rumena, trovati in possesso del cellulare rubato, sono stati fermati per furto aggravato in concorso. Il telefono è stato restituito alla legittima proprietaria.