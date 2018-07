Sabato a Santa Sofia ritorna Sportilia: tra i premiati anche il ct azzurro Roberto Mancini

Sport

Forlì

19 Luglio 2018

Sabato sera 21 luglio, alle ore 21,00 nello scenario dell'ex parco Giorgi, a Santa Sofia torna la ventiduesima edizione di Sportilia. La platea della manifestazione è ricchissima di personaggi dello sport (del calcio in particolare), del giornalismo, e delle professioni. Il memorial Liverani, riservato agli arbitri e assistenti di calcio di serie A e B, andrà a Marco Di Bello di Brindisi, a Riccardo Di Fiore di Aosta e a Livio Marinelli di Roma.

Il memorial Bettedi di Lega Pro andrà a Simone Sozza di Seregno. Per il memorial Bellini riservato ai santasofiesi il riconoscimento va a due trombettisti: Mauro Di Tante e Sono Guarnieri. Per il memorial Viola riconoscimento a due nomi di prestigio: l'avvocato Mauro Balata presidente di Lega Calcio di serie B e Bruno Piraccini, amministratore delegato di Orogel. Per il memorial Foglietta, premio consegnato ad un grande giornalista, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli. Per il memorial Zambelli premiata la pallavolista del Marsala detentrice del record di punti in una sola partita, Maria Laura Patti.

Tra gli altri nomi prestigiosi che riceveranno il Premio Sportilia troviamo gli allenatori di calcio Fabrizio Castori e Nevio Scala, l'ex attaccante della Juventus Gino Stacchini, l'ex cestista della nazionale italiana di basket Antonello Riva ancora detentore del record di canestri realizzati, infine il riconoscimento va all'ex grande calciatore e ora commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini.

Con la regia di Franco Aleotti, la conduzione della serata è affidata al giornalista Marino Bartoletti e alla conduttrice del TG5 Simona Branchetti. Madrina dell'evento, direttamente dal gioco seriale Avanti Un Altro di Paolo Bonolis, Margherita Molinari.