Rimini, dibattito microaree. Soddisfazione della Lega per l’incontro di Corpolò

Attualità

Rimini

| 16:25 - 19 Luglio 2018

C’erano una quarantina di residenti all’incontro, promosso dalla Lega, svoltosi mercoledì sera a Corpolò per spiegare la natura e le ricadute del progetto di attuazione delle microaree nomadi. Una partecipazione “molto intensa che ha visto come protagonisti proprio i riminesi, con le loro domande e i loro timori”. È il consigliere del Carroccio Matteo Zoccarato, capofila del fronte dei 'No' al progetto di smantellamento del campo di via islanda e relatore della serata a descrivere i toni dell’assemblea: “non ci sono dubbi. I residenti l’hanno detto chiaramente; la Giunta Gnassi ha fatto finta per anni che questo quartiere non esistesse disinteressandone a 360 gradi. Adesso, se ne ricorda solo per sfruttarlo come ripostiglio.” Zoccarato si sofferma anche sull'altro incontro, organizzato dall’Amministrazione comunale e incentrato sullo stesso tema che, numeri alla mano, “è stato un vero e proprio flop. Vi hanno preso parte solo gli addetti ai lavori e il Vicesindaco Gloria Lisi. Erano contati per farsi un giro di briscola. Ma non sarebbe potuto andare diversamente visto che è stato organizzato dall'oggi al domani, in un quartiere che non verrà minimamente toccato dal progetto microaree” – aggiunge il leghista che poi conclude con una stoccata diretta ai vertici di palazzo Garampi – “le intenzioni di Gnassi e della sua Giunta sono tanto squallide quando evidenti: preferiscono fuggire al confronto e al dibattito con i riminesi piuttosto che metterci la faccia e dare spiegazioni del perché hanno voluto questo scempio”.