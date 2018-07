Sabato a Torriana torna la festa 'Afro Poggio per Teo', il giovane scomparso in un incidente 4 anni fa

Attualità

Poggio Torriana

16:21 - 19 Luglio 2018

Sabato 21 luglio nel suggestivo scenario del Giardino delle Pietre Recuperate di Torriana torna la quarta edizione di Afro Poggio per Teo, la festa dedicata a Matteo Circelli, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 22° compleanno. L'idea nasce in seguito alla scomparsa nel 2014 del giovane bernese in un incidente stradale, che ha sconvolto tutta la cittadina di Poggio Torriana.

Da allora, la famiglia di Matteo insieme agli amici, decidono di ricordarlo in un clima di festa nel giorno della sua nascita, come sempre avevano fatto fino ai suoi 18 anni; da qui l'idea di dedicargli l'Afro Poggio, la festa che proprio Matteo e il gruppo giovani della Parrocchia di Poggio Berni avevano organizzato nell'estate del 2014 chiedendo la collaborazione delle famiglie, con l'intento di proporre una serata di divertimento sano, fatto della musica e del cibo che piace ai giovani.

Così, per il quarto anno consecutivo l’evento, patrocinato dal Comune, torna a riunire la comunità grazie anche alla collaborazione di tanti volontari, della Pro Loco di Torriana e Montebello, della GSC Poggiobernese e della sezione Carabinieri della Protezione Civile.

Lo staff ha scelto di intitolare la mostra fotografica di quest’anno al tema “Inno alla vita”, lanciando un contest fotografico sui social network. Sono 18 i concorrenti che hanno scattato e condiviso una foto che racconta secondo il loro sguardo un inno alla vita: dagli elementi della natura, come l’acqua, i fiori, e in particolare quelli che nascono in mezzo ai sassi, il sole all’alba, l’ape e il suo lavoro di impollinazione, fino agli eventi della vita come l’ attesa di una nascita, gli occhi di un bambino, la mano di una nipote che stringe quella della nonna, l’amicizia, la fratellanza. Le foto saranno esposte la sera del 21 e tra queste sarà proclamata la vincitrice, che si aggiudicherà una cena per due alla festa e una maglietta speciale dell’evento, su cui è incisa una poesia scritta da Matteo, che è il suo inno alla vita.

Il programma, poi, prevede l'apertura degli stand gastronomici dalle ore 19 con un ricco menù: primi, secondi, hamburger di carne e vegetariani, piadine romagnole e birra alla spina. Dalle 21 si esibiranno le “Figlie del vento” in uno spettacolo coreografico di danza del ventre, accompagnate dalle percussioni dal vivo di Patry Percussion. Dalle 22 gli appassionati della musica afro potranno ballare sotto le stelle grazie alla ormai consolidata presenza in consolle di DJ Ghigo, un punto di riferimento in tutta la Romagna per questo genere musicale.

Durante la serata sarà presente lo staff del Contatto Centro Estetico di Poggio Torriana, che gratuitamente truccherà adulti e bambini con colori fluo per illuminare la notte! Inoltre non potranno mancare il tanto atteso photobox, il video box dove lasciare un proprio messaggio, una delle novità del 2018, i bomboloni caldi offerti dallo staff verso la mezzanotte e tante sorprese!

Sarà presente anche il servizio di navetta gratuita dai parcheggi.

Pagina Fb: Afro Poggio per Teo