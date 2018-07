Cattolica, abusivismo commerciale: sanzioni per oltre 70mila euro

Attualità

Cattolica

16:17 - 19 Luglio 2018

Lotta dura contro abusivismo commerciale, occupazione illegittima di suolo pubblico, accattonaggio e tutti quei fenomeni che creano disagi alla collettività. Arriva un primo bilancio intermedio delle operazioni svolte dalla Polizia Municipale di Cattolica dall'inizio della stagione estiva.

Una relazione mette in rilievo i dati quantitativi finora raggiunti dalla fine del mese di maggio allo scorso 15 luglio, registrando ben 94 verbali contro l'abusivismo commerciale, con sanzioni pari a 73.000 euro, e 9 verbali di occupazione illegittima del suolo pubblico, per sanzioni pari a euro 450 euro.

“Dalla fine di maggio 2018 giornalmente – spiega il Comandante Ruggero Ruggiero -, seguendo gli indirizzi politici degli amministratori, sono stati svolti servizi finalizzati alla sicurezza urbana, al decoro della città, in particolare nella zona mare in relazione al fenomeno dell'abusivismo commerciale e all'occupazione illecita degli spazi pubblici. Tale attività ha finora consentito di tenere sotto controllo anche il fenomeno dell'accattonaggio molesto, presente nell'arenile e nelle ore serali, in particolare, nella passeggiata in legno che costeggia via Carducci e le vie del centro”.

Sono stati predisposti, inoltre, controlli presso appartamenti dati in locazione a cittadini extracomunitari, che determinano situazioni di sovraffollamento e dimora per venditori (anche) abusivi. “Grazie al programma in dotazione al comando Polizia Municipale – spiega il Comandante - si è riusciti ad incrociare i vari dati a disposizione riferiti alle cessioni di fabbricato ed ospitalità cittadini extracomunitari, facendo emergere situazioni incoerenti con il regime amministrativo dell'immobile”. Tutte le operazioni hanno come obiettivo principe quello di offrire a cittadine e turisti una Cattolica vivibile e sicura, prevenendo eventuali situazioni di rischio.