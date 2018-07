Tutto pronto per la prima edizione di 'Pennabilli diPinta', festa dedicata alla birra artigianale

Eventi

Pennabilli

16:17 - 19 Luglio 2018

A Pennabilli si brinda per l’arrivo della nuova manifestazione “Pennabilli diPinta”, prima edizione dedicata alla birra artigianale che si terrà sabato 21 e domenica 22 luglio dalle ore 18:00 nel centro storico del paese. Con il proliferare di feste ed eventi legati al mondo della birra, “Pennabilli diPinta” si propone puntando alla qualità ed alla valorizzazione del lavoro in piccolo. I birrifici scelti, infatti, sono realtà che rappresentano la zona e le regioni limitrofe e permettono una diversa e variegata offerta di gusto e cultura. Alla kermesse saranno presenti: Consolare 72 di Coriano (con tre tipi di birra, LaBonaccia, La Dogana, LAmbrata), La Luppolaia, birrifico di Caprese Michelangelo (con sette tipi di birre, alcune delle quali vincitrici di importanti premi), BeerBelly birrificio artigianale proveniente da Modena, la Birra Riminese (con cinque birre, LaMara, LaGagia, LaLella, LaNives e LaFresca), Magester - La birra artigianale da Ferentillo in Valnerina (con sei tipi di birra, Feronia, Malter Ego, Saturno 500, Ursus, Cerevisia Pop, La Merangola) e il Birrificio dei Perugini da Montefalco (con tre birre Classiche anglosassoni, un’Ale, una Ipa e una Porter).

Verrà distribuito l’ecobicchiere serigrafato, con il quale acquistare gli assaggi di birra, realizzato appositamente per la manifestazione. A completare l’offerta e accompagnare un buon “gonzino” di birra saranno presenti stand gastronomici con le loro tipicità, grazie alla collaborazione dei locali del paese e di foodtruck indipendenti come Apescheria “gamber” di Riccione con il pesce e Al Volo - Street food di Borghi con le tigelle di ogni tipo.

La rassegna si animerà anche grazie alla musica e agli spettacoli che mantengono la vocazione del paese votata all’arte di strada. Durante tutta la durata del festival musica in filodiffusione che accompagnerà gli assaggi. Sabato 21 direttamente da Roma i Mistura Maneira scateneranno la loro energia tra le vie del paese a ritmo di Samba, portando le atmosfere tipiche del Carnevale di Rio de Janeiro. Via Roma e Piazza Vittorio Emanuele diventeranno il sambodromo della Valmarecchia.

Domenica 22 sarà la volta di Catin Nardi, artista brasiliano, con il suo spettacolo di marionette, una delle quali dedicata al maestro di casa Tonino Guerra. Lo spettacolo adatto a piccoli e grandi, sarà seguito dall’arrivo della Retro Marching Band che creerà una coinvolgente atmosfera vintage, allegra e raffinata.