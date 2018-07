Il bus passa troppo presto, l'odissea degli alunni. Petizione dei genitori di Poggio Torriana

Attualità

Poggio Berni

| 15:33 - 19 Luglio 2018

Il Sindaco Amati ha convocato per sabato 28 luglio ore 11 presso la sala consigliare del municipio di Poggio Berni, un incontro pubblico per trattare le criticità emerse sul trasporto scolastico da Poggio Torriana verso la scuola media Teresa Franchini di Santarcangelo.

La questione è stata presentata in Consiglio lo scorso 21 giugno, con una petizione di un gruppo di genitori residenti per segnalare il disagio causato dall’arrivo troppo anticipato del pullman presso i locali della scuola. I ragazzi che utilizzano la linea 166 arrivano circa mezz’ora prima dell’orario di accesso alle scuole, comportando un disagio evidente soprattutto nei mesi invernali.

Al fine di trovare soluzioni idonee alla risoluzione del problema, la Giunta ha aperto un tavolo di confronto con la dirigente scolastica della Scuola Statale Franchini e la società Start Romagna che gestisce il servizio di trasporto scolastico, proponendo un accordo.

L'esito delle verifiche effettuate in queste settimane saranno presentati all’incontro pubblico di sabato a cui sono invitati a partecipare i Consiglieri Comunali, i genitori coinvolti e i cittadini interessati.