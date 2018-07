Boxe: Vasco De Paoli sul ring di Parma con Samb Modou e Manuel Felciani

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:13 - 19 Luglio 2018

Si preannuncia un sabato ricco di emozioni per la Vasco de Paoli di Santarcangelo, del maestro Tiziano Scarpellini, impegnata a Parma nel 1° memorial "Maurizio Zennoni", una riunione di boxe dilettantistica che vedrà sfidarsi l'Emilia contro la Romagna.



Il portacolori della società clementina Samb Modou, al suo secondo match da élite, se la vedrà contro il vice campione regionale Inoussa Nonkane, boxe parma categoria 81 chilogrammi. Un match interessante contro un pugile forte fisicamente, nel quale occorrerà essere molto tecnici per sfuggire alle bordate dell'avversario.

Secondo incontro anche per Manuel Felciani, senior 65 chilogrammi, che nell'occasione incrocerà i guantoni con Haimed Rahiani della Boxe Parma.