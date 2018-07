Ciclismo, Mauro Mondaini regala alla Benessere e Sport la vittoria assoluta

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:07 - 19 Luglio 2018

Tris di successi per gli atleti del “Benessere e Sport Bike Team”, assoluti protagonisti delle due gare infrasettimanali andate in scena a Imola e Fano. Martedì, all’interno dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, bellissima vittoria assoluta di Mauro Mondaini che, dopo alcuni giri in fuga con altri quattro concorrenti, all’ultimo giro allungava sulla salita della Tosa per tagliare il taguardo in solitudine. Sempre martedì secondo successo, questa volta di categoria, conquistato da Emilio Roncassaglia piazzatosi quarto assoluto nella gara riservata a M7 e M8. Mercoledi a Fano Claudio Valentini ha conquistato l’ennesimo primo posto stagionale mentre Alberto Barzanti ha centrato un ottimo quinto posto.