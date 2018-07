Chiusura locali Marano, sindacato locali da ballo categorico: 'La musica non va toccata'

Attualità

Rimini

| 14:53 - 19 Luglio 2018

La chiusura di quattro locali della zona Marano di Riccione per due settimane in piena stagione estiva non può andare giù al Silb, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo. Dal presidente nazionale Maurizio Pasca arrivano parole dure per provvedimenti che “anche a Riccione, come a Gallipoli, vogliono uccidere la notte”.

Il presidente del Silb nazionale spiega come “in Europa, da Ibiza a Malta, fino alle località turistiche della Francia, i locali da ballo sono presidiati dalle forze dell’ordine, soluzione che fa da grande deterrente per chi approfitta per delinquere dell’afflusso di persone intente a ballare e divertirsi. Basterebbe un presidio in zona per tenere alla larga persone indesiderate prima di tutto dai gestori dei locali. In un Paese come l’Italia, vocato principalmente al turismo, non c’è attenzione per le imprese turistiche e di intrattenimento, lasciate spesso sole a far fronte a queste problematiche. I gestori dei locali investono tantissimi soldi per formare e avvalersi di uomini di sicurezza privata, ma abbiamo visto che questo non basta. Per noi sarebbe preferibile pagare lo Stato per avere un adeguato servizio da parte delle forze dell’ordine. Quel che ci dispiace è che ogni volta che accadono fatti spiacevoli fuori dai locali, come in questo caso specifico di Riccione, siano proprio i locali ad essere messi all’indice e colpiti da provvedimenti di chiusura. Serve maggiore attenzione da parte delle istituzioni in un momento in cui la società è sempre più violenta e maggiormente piena di persone pronte a tutto: tutti i nostri gestori aprono ogni sera i locali con il patema d’animo. Accadrà qualcosa stanotte? E l’ansia li accompagna per tutta la serata. Pochi giorni fa ho avuto una telefonata dal ministro Salvini e a breve avremo un incontro proprio per discutere di questi temi e trovare soluzioni condivise”.

Aggiunge il presidente regionale Gianni Indino“ Che ci sia qualcosa da rivedere al Marano lo abbiamo detto più volte e siamo pronti a stare a fianco dell’amministrazione, se vuole collaborare. Già dall’inverno scorso abbiamo proposto progetti che comprendevano sistemi di sicurezza e un aumento di uomini a presidio anche all’esterno dei locali e nelle aree limitrofe, impianti di illuminazione aggiuntivi, nuovo arredo e decoro fin sulla spiaggia, tornei, sfilate, sport e naturalmente serate di puro e sano divertimento. Progetti condivisi con tutti i gestori dei locali della zona, presentati e protocollati in Comune, ma per i quali ancora attendiamo una risposta. I risultati sono questi e alla fine chi ci rimette, con lunghe chiusure in piena estate, sono solo i locali che rimangono l’unica parte lesa. Si possono fare nuovi progetti, ma la musica non va messa in discussione”. Nella foto gallery Gianni Indino presidente regionale e Maurisco Pasca presidente nazionale del Silb.