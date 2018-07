Rimini; ruba portafoglio sul bus, bloccato siciliano da carabinieri in borghese

Cronaca

Rimini

| 14:22 - 19 Luglio 2018

Nel corso della giornata di mercoledì 18 luglio i Carabinieri della Stazione di Miramare hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto con destrezza A. M., palermitano di 61 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

In particolare i Militari, al fine di contrastare adeguatamente il fenomeno dei borseggi commessi a bordo degli autobus di linea urbana che, in questo periodo, sono gremiti di turisti che si spostano sul territorio riminese, hanno posto in essere un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento, confondendosi tra la folla al fine di notare situazioni sospette. Giunti in piazzale Cesare Battisti, alla fermata dinanzi la locale stazione ferroviaria, i militari notavano A. M. che, dopo essere salito a bordo del bus dalla porta anteriore, dopo pochi attimi ritornava indietro e cercava di allontanarsi con passo spedito, tenendo in mano un portafoglio da cui estraeva del denaro. Ritenendo che l’uomo avesse commesso un borseggio, i militari lo bloccavano mentre lo stesso stava gettando a terra il portafoglio dopo aver riposto il denaro che vi era contenuto nella tasca anteriore del proprio borsello. Recuperato il denaro ed il portafoglio, i Carabinieri procedevano a rintracciare il legittimo proprietario, un veronese di 75 anni, in vacanza a Rimini, il quale, senza essersi reso conto di quanto accaduto, era sceso dall’autobus e si stava incamminando verso il centro per fare acquisti al mercato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre A. M., condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. A seguito di udienza di convalida svoltasi nel corso della mattinata presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione e la multa di 300,00 Euro, da scontare agli arresti domiciliari.