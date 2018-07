Rimini, si aggira con fare sospetto: attendeva clienti per vendere dosi di hashish. Arrestato

Cronaca

Rimini

14:05 - 19 Luglio 2018

Nella notte tra mercoledì e giovedì i Carabinieri del Nucleo Operativo di Rimini hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, H. W., 21enne tunisino, da alcuni anni domiciliato a Rimini, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

In particolare i militari, impiegati in un servizio antidroga in abiti civili, transitando in Viale Regina Margherita, notavano il giovane, a loro già noto in quanto già tratto in arresto per reati in materia di stupefacenti, che si aggirava con fare sospetto, come per cercare potenziali acquirenti. I Carabinieri, pertanto, procedevano a fermarlo ed a sottoporlo a controllo di polizia e, d’intesa con la locale Autorità Giudiziaria, a successiva perquisizione personale conclusasi con esito positivo: ed infatti i militari rinvenivano nr. 3 dosi di hashish, dal peso complessivo di circa 45 grammi, che il giovane occultava sulla propria persona. Il tutto è stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso. Il giovane, espletate le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Rimini Porto in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Nel corso della mattinata odierna, a seguito di udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato ed al giovane è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Rimini in attesa del processo la cui data non è stata ancora fissata.