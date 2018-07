Rimini, spostamento campo nomadi via Islanda, incontri tra comune e cittadini

Attualità

Rimini

| 11:29 - 19 Luglio 2018

Dopo il primo incontro svoltosi mercoledì sera nella scuola elementare di Spadarolo, nell’ambito del percorso di illustrazione del programma di superamento della situazione di via Islanda e dell’integrazione delle famiglie ivi residenti, l’amministrazione comunale di Rimini organizza la seconda assemblea per la serata di mercoledì 25 luglio, alle ore 21, presso la Sala Centro Civico, in via Bidente, a Villaggio Primo Maggio.

“Appuntamenti informativi e di confronto- spiega l’amministrazione comunale- che servono anche a dimostrare come un argomento complesso possa essere trattato senza strumentalizzazioni di alcun genere, ma restando su un piano di discussione civile”.