FOTO: moto in corsa piomba su un gruppo di ciclisti, due feriti a terra. Uno grave, interviene elisoccorso

Cronaca

Novafeltria

| 10:12 - 19 Luglio 2018

Con la moto si infila tra un'auto e un gruppo di ciclisti: centra il fanale della macchina e travolge gli atleti. Un ferito grave e alcuni contusi. L'incidente si è verificato verso le 9.30 di giovedì mattina sulla via Marecchiese all'altezza di Secchiano. Una Golf, che procedeva in direzione monte, guidata da una 40enne del posto, era ferma al centro della carreggiata per svoltare a sinistra in prossimità di piazza Cappelli. Sempre in direzione monte procedeva anche un gruppo di ciclisti. Quando gli atleti erano nei pressi dell'auto sono stati raggiunti da una moto Ktm Duke, targata San Marino, guidata da un ragazzo, che si è "infilata" tra loro e l'auto. Ha urtato prima il fanale della macchina, poi ha sbandato travolgendo gli atleti. Il bilancio è di due feriti. Una ciclista 50enne M.P. ha riportato contusioni ed escoriazioni. Il ferito grave è M.L., riminese, 58 anni che è stato portato in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Sul posto due ambulanze, Vigili del Fuoco e i Carabinieri.