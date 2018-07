A Riccione i campioni del Lega Volley Summer Tour in sfida per le semifinali

Sport

Vissute le prime due tappe del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, l'evento di Sand Volley 4x4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, è ora di abbracciare Riccione, che anche quest'anno farà da scenario a un weekend di pallavolo di alto livello e divertimento in riva al mare. Provenienti da Cesenatico, conquistata dalla VBC Apis Casalmaggiore, che ha messo in bacheca la 14^ Supercoppa Italiana, le sei squadre partecipanti al tour percorrono pochi chilometri per raggiungere una delle località balneari più celebri d'Italia e non solo, nel cuore della Romagna.

Insieme alle rosa, anche Savino Del Bene Scandicci (vincitrice della Coppa Italia a Lido di Camaiore), P2P Givova Baronissi, Saugella Team Monza, Millenium Brescia e LPM Bam Mondovì concorreranno sabato 21 e domenica 22 luglio al Trofeo Città di Riccione, anticamera dello Scudetto che sarà assegnato nella tappa di chiusura del circuito, a Lignano Sabbiadoro.

Entra dunque nel vivo la manifestazione, che sta riscuotendo grande successo di pubblico e regalando forti emozioni. In Piazzale Roma non solo si potrà ammirare le squadre rivaleggiare sui campi allestiti nella Beach Arena, ma anche trascorrere piacevoli giornate in compagnia della musica e dell'animazione di Radio Italia e delle iniziative proposte da tutti i partner del tour, presenti nel villaggio commerciale ad accesso completamente gratuito: Samsung, Fratelli Beretta, Mapei, Vitaldent, Livigno e tanti altri.

Martedì 24 luglio, a partire dalle 21.30, Rai Sport HD trasmetterà le gare decisive per le medaglie, che saranno successivamente disponibili on demand su LVF TV, la web tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile.